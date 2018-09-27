Защитная пленка на авто: преимущества, доступные варианты

Каждый автомобилист подтвердит, насколько важно защитить кузов транспортного средства от негативного воздействия извне. С этой задачей лучше всего справится защитная пленка. Кроме этого, это способ усовершенствовать авто и придать ему красивый и ухоженный внешний вид.

Современная защитная пленка на кузов обладает рядом достоинств, таких, как:

защита кузова от сколов и царапин,

эстетические свойства,

долговечность,

легкость в уходе.

При желании, пленка легко снимается, не оставляя следов на покрытии.

На рынке представлены пленки:

полиуретановые,

виниловые.

Эксперты “Detailing Center” советуют выбирать первый вариант, поскольку только полиуретановые образцы способны надежно защитить кузов и не испортить его внешний вид.

Особым спросом у автолюбителей пользуется антигравийная пленка, надежно защищающая кузов авто от каменной крошки. Красивый внешний вид имеют карбоновые решения; они также хорошо маскируют все дефекты кузова. На гребне популярности матовая пленка и пленка “хром”. Последняя имеет очень красивую зеркальную поверхность, привлекающую внимание. Правда, стоит такое удовольствие недешево. Глянцевые образцы представлены в многообразии оттенков, поэтому к такому варианту прибегают, если возникло желание изменить цвет машины. Чтобы авто имело эффектный вид, можно воспользоваться пленкой “хамелеон”. Владельцы внедорожников нередко прибегают к камуфляжным решениям. Ну а если есть желание выглядеть экстравагантно, то почему бы не прибегнуть к пленкам, имитирующим кожу крокодила или змеи.

Работая с пленкой, ее следует максимально четко и аккуратно “подогнать” под запчасти и детали кузова. Только в таком случае она будет незаметной и послужит длительное время. Такую тонкую и филигранную работу следует доверять профессионалам с опытом работы и наличием нужного оборудования.