Засновник Playboy Х’ю Хефнер помер у віці 91 року

Засновник чоловічого журналу Playboy Х’ю Хефнер помер на 92-му році життя. Повідомлення про його смерть опубліковано на сторінці видання в Twitter.

«Американська ікона і засновник Playboy Х’ю М. Хефнер пішов з життя. Йому був 91 рік», – йдеться в тексті.

Playboy – журнал для чоловіків, що видається у США з 1953 року. У різний час на обкладинці видання з’являлися Мерилін Монро, Сінді Кроуфорд, Памела Андерсон. Перший номер вийшов 51-тисячним тиражем в грудні 1953 року. Зараз Playboy випускається на різних мовах у всьому світі.

У січні 2013 року повідомлялося, що 88-річний Хефнер одружився з моделлю Крістал Харріс. Тоді їй виповнилося 26 років. Засновник Playboy збирався одружитися з нею ще в червні 2011 року, проте за п’ять днів до призначеної дати модель втекла від нареченого.

У жовтні 2015 року чоловічий журнал оголосив про відмову від публікації в своїй друкованій версії повністю оголених моделей. Видання відмовилося від таких знімків, щоб журнал отримав рейтинг PG-13 і його змогли купувати і читати підлітки. Останньою відвертою фотографією на обкладинці став знімок Памели Андерсон. На першу цнотливу обкладинку в березні 2016- го помістили одягнену модель Сару Макденіел з аномальною пігментацією райдужної оболонки очей – гетерохромії.