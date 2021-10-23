Жінка поїхала в довгоочікувану відпустку і виявилася єдиною туристкою в країні

Американка отримала єдину туристичну візу в Бутан з початку пандемії

Американська туристка поїхала в довгоочікувану відпустку в Бутан незважаючи на обмеження і виявилася єдиною туристкою в країні з початку пандемії. Про це пише CNN.

У лютому 2019 року 70-річна Фран Бак (Fran Bak) вирішила відвідати Бутан. За весь час своєї подорожі американка встигла побувати в 18 з 20 районів держави. Як розповіла туристка, в одному селі вона сильно захворіла – проте місцеві жителі допомогли їй видужати, що сильно їх зблизило. Після повернення додому Бак продовжувала підтримувати зв’язок і листуватися з новими друзями в соціальних мережах. Незабаром пенсіонерка задумала ще раз повернутися в королівство.

Розпочата в 2020 році пандемія коронавірусу ускладнила процедуру оформлення візи. Проте в березні жінка змогла отримати дозвіл від влади Бутану на відвідування країни – для цього їй довелося пережити кілька скасованих і перенаправлених рейсів, плутанину зі збором необхідних документів, серію здачі ПЛР-тестів і 21-денний карантин після прибуття в королівство.

«Тільки коли я приїхала сюди, я зрозуміла, що вписую своє ім’я в історію. Я не очікувала отримати таку величезну кількість повідомлень від людей, які були раді тому, що я приїхала в Бутан. Я дуже вдячна їм», – розповіла Бак.

Туристична віза Бак стала першою виданою в Бутані з березня 2020 року. Відзначається, що і до пандемії оформлення дозволу на відвідування королівства вимагало серйозної підготовки. Відповідно до політики держави, необхідний документ видається через затверджену урядом туроператорську компанію, також мандрівник повинен підтвердити наявність грошового забезпечення в розмірі 250 доларів США на день.