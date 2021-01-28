Жінка розбагатіла на 181 тисячі доларів завдяки числам покійної бабусі

В американському місті Ньютон-Гроув, штат Північна Кароліна, внучка зіграла в лотерею і розбагатіла завдяки улюбленим числам покійної бабусі. Про це повідомляє портал UPI.

Марія Морено (Maria Moreno) використовувала у розіграші Cash 5 комбінацію чисел, з якою грала її померла два роки тому бабуся. «Я успадкувала від неї удачу, — розповідає американка про свою родичку. – Я дбала про неї, водила на прийоми до лікарів і все в цьому дусі. Якось одна жінка сказала мені:”тепер вона піклується про тебе, вона тебе благословила»”.

Морено виграла 181,1 тисячі доларів. “Не можу в це повірити — зізнається вона. – Мені так пощастило, я дуже, дуже щаслива”. Переможниця подумує про покупку будинку, так як у неї три дитини, які мріють жити в окремих кімнатах.