Житель Північної Ірландії поховав себе заживо в труні з вентиляцією і Wi-Fi

Житель міста Белфаст (Північна Ірландія) на три дні переїхав в труну, щоб допомогти людям, які страждають від шкідливих звичок або депресії. Про це повідомляє видання Belfast Live.

У середу, 1 березня, біля однієї з міських церков викопали глибоку могилу. У неї опустили просторий труну, в якому можна не тільки лежати, але і сидіти. Крім того, всередині є освітлення, вентиляція та Wi-Fi. Засновник благодійної організації Walking Free Джон Едвардс планує провести там три дні.

Він веде відеотрансляцію з могили, а також спілкується через інтернет з алкоголіками і наркоманами. «Хочу поговорити з ними з могили, поки вони самі туди не потрапили, і дати їм надію», – пояснює Едвардс. Він розраховує, що незвичайна акція приверне увагу мільйонів людей з усього світу.