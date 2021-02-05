Злодій в законі Лавасогли Батумський став куратором кримінального світу Білорусії

Грузинський злодій в законі Міндія Горадзе, відомий в кримінальних колах як Лавасогли Батумський, став зовнішнім куратором кримінального світу Білорусії. Про це “розповіла редактор інформаційного агентства «ІА» “Прайм Крайм” Вікторія Гефтер.

Останні шість місяців Горадзе провів у СІЗО №1 Мінська і встиг добре вивчити процеси, що відбуваються в кримінальному світі Республіки. Злодій в законі звільнився з ізолятора на початку січня і покинув Білорусію, але встиг закріпити в країні свого «положенця» (представника) Олександра Позняка.

Позняк, у свою чергу, є наближеним злодія в законі Олега Герасимовича (Муму) — вони разом були заарештовані за різанину в казино «Венеція» в Орші, яка сталася в минулому листопаді.

Під час перебування в мінському СІЗО №1 Горадзе направляв представникам криміналу країни «маляви» (злодійські послання), в яких говорив про невдоволення, що наростає в злочинному світі Білорусії, і закликав з усіх питань звертатися тільки до нього.

При цьому Горазде зазначав, що не вважає чинними злодіями в законі ні Олександра Кушнерова (Саша Кушнер), головного білоруського кримінального авторитета, ні його основного конкурента Павла Олексійовича (Паштет Мінський). При цьому, як зазначає джерело «Прайм Крайм», про себе в СІЗО №1 Горадзе залишив вельми яскраву пам’ять.

Зокрема, на знак протесту він двічі зашивав собі рот – як зазначає джерело, завдяки таким вчинкам серед кримінальних авторитетів Білорусії Горадзе навіть ні з ким поставити в один ряд. При цьому той факт, що злодій в законі заявив про себе як про куратора білоруського криміналу, є болючим ударом по Олександру Кушнерову.

Фактично Горадзе став першим стороннім злодієм в законі, який занурився в злочинний світ Білорусії, не визнав владу Кушнерова і відсторонив його ставлеників.