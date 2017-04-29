ЗМІ дізналися про можливу реакцію США на запуск північнокорейської ракети

Білий дім може відреагувати на останній невдалий запуск Північною Кореєю балістичної ракети, прискоривши свої плани введення нових санкцій проти Пхеньяну. Про це агентству Reuters заявив чиновник адміністрації.

За його словами, ці заходи включають санкції проти конкретних північнокорейських і китайських організацій.

Також поблизу Північної Кореї США можуть проводити нові військово-морські навчання і розмістити в регіоні ще більше судів і літаків в якості демонстрації сили.

«Можливо, щось може прискоритися», — сказав чиновник про можливості введення нових односторонніх санкцій щодо Північної Кореї. «Дещо, що готовий до виконання, можна взяти з великого пакета і прискорити», — додав він.

За словами джерела, запуск ракети — це свого роду «провокація» перед запланованими на 9 травня виборами президента Південної Кореї.

Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter написав з приводу випробування: «Північна Корея проявила неповагу до побажань Китаю і його шановного голови, коли сьогодні запустила ракету, хоч і безуспішно. Погано!»

Запуск північнокорейської балістичної ракети, що відноситься, ймовірно, до класу ракет середньої дальності KN-17, був проведений неподалік від аеродрому Пукчхан. основна частина ракети, за даними розвідки США, впала приблизно в 35 кілометрах від аеродрому.

Попереднє випробування в КНДР було проведено 15 квітня, в день народження засновника республіки Кім Ір Сена. Воно також завершилося невдачею.

У Вашингтоні заявляли, що стратегія щодо КНДР спрямована на надання тиску на Пхеньян з метою змусити його відмовитися від програм по розробці ядерної зброї і балістичних ракет. Домагатися своїх цілей США мають намір шляхом посилення санкцій. У той же час, як зазначалося, Сполучені Штати відкриті для переговорів.

Раніше повідомлялося, що американці розглядають можливість завдання удару по КНДР у відповідь на випробування.