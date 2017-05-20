ЗМІ повідомили про лідерство Роухані на виборах президента Ірану

На виборах президента Ірану, що відбулися в п’ятницю, 19 травня, за попередніми даними, переміг чинний лідер Хасан Роухани. Про це повідомляє Reuters з посиланням на неофіційне джерело.

За його даними, Роухані отримав 21,6 мільйона голосів, тоді як його основний суперник, консерватор Ебрахім Раісі, — 14 мільйонів. Підраховано 37 мільйонів голосів, залишилося підрахувати ще близько чотирьох мільйонів бюлетенів.

Явка склала близько 70 відсотків, що приблизно відповідає виборів 2013 року, за підсумками яких Роухані став президентом.