ЗМІ повідомили про лідерство Роухані на виборах президента Ірану

20.05.2017 worldua Міжнародна політика, Новини, Політика 0

На виборах президента Ірану, що відбулися в п’ятницю, 19 травня, за попередніми даними, переміг чинний лідер Хасан Роухани. Про це повідомляє Reuters з посиланням на неофіційне джерело.

За його даними, Роухані отримав 21,6 мільйона голосів, тоді як його основний суперник, консерватор Ебрахім Раісі, — 14 мільйонів. Підраховано 37 мільйонів голосів, залишилося підрахувати ще близько чотирьох мільйонів бюлетенів.

Явка склала близько 70 відсотків, що приблизно відповідає виборів 2013 року, за підсумками яких Роухані став президентом.

 

56-річний Раісі в ході передвиборної кампанії звинуватив Роухані в неправильному управлінні економікою і апелював до малозабезпечених верств населення.

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