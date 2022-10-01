Знайдено дешевий спосіб дослідження океану

Вчені Массачусетського технологічного інституту (MIT) розробили найдешевшу камеру для дослідження океану. Дослідження було опубліковано у журналі Nature Communications.

За словами фахівців, вони виявили спосіб проведення дешевих досліджень глибин океану. Інженери інституту розробили підводну камеру, що складається зі звичайного сенсора та спеціального матеріалу, що генерує енергію, вловлюючи океанічний перебіг. В результаті вийшов пристрій, який може тижнями автономно записувати дані для вчених.

Створений девайс поринає у воду і вирушає у вільне плавання. Збір даних здійснюється за допомогою сенсора: камера фіксує зображення за допомогою світлофільтра червоного кольору. Для отримання повної картини зображення накладається синій і зелений світлофільтри. Вчені пояснили, що зашифровані фотографії вирушають на поверхню за допомогою радіосигналу та надходять на приймач.

За словами фахівців, світовій науці необхідно знайти дешевий спосіб вивчення морських глибин, тому що зараз вчені володіють інформацією лише про п’ять відсотків океану. Проблема розробленої інженерами MIT підводної камери полягає лише в тому, що здатна передавати дані на відстані до 40 метрів. Проте команда вчених має намір покращити характеристики свого винаходу.

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