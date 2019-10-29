Знайдено скарби «Ісламської держави»

Іракські пастухи виявили в пустелі тайник, в якому бойовики терористичної організації «Ісламська держава» сховали гроші і цінності. Як пише Mirror, про це повідомив Мохаммед Алі Саджет (Mohammed Ali Sajet), який називається одним з найближчих соратників убитого ватажка ІГ Абу Бакра аль-Багдаді.

За його словами, там зберігалися готівкові гроші, золото і срібло загальною вартістю майже 25,7 мільйона доларів США. Однак, незважаючи на продуманий план, джихадисти втратили схованку, але потім його знайшли пастухи, стверджує Саджет.

Як повідомляв телеканал Al Arabiya, Саджет був спійманий іракською розвідкою. Після того як США оголосили про ліквідацію аль-Багдаді в ході військової операції на території Сирії, канал оприлюднив інтерв’ю з наближеним ватажка ІД. У ньому Саджет розповів про ці скарби, уточнивши, що вони були знайдені в пустелі в іракській провінції Анбар.

Даний регіон межує з Сирією, Йорданією, Саудівською Аравією і є частиною так званого сунітського трикутника – території, на якій переважає арабське сунітську населення. Значна частина провінції була захоплена «Ісламським державою», сунітської угрупованням, ще в 2014 році. Згодом ця територія стала одним з головних сховищ для бойовиків ІД після їх розгрому в Сирії і в решті частини Іраку.