Знайдено спосіб значно продовжити життя

Вчені Федеральної політехнічної школи Лозанни (Швейцарія) виявили молекулу, яка, можливо, грає одну з ключових ролей в процесі старіння. Придушення активності цієї сполуки може призвести до значного продовження життя людини, повідомляється в прес-релізі на EurekAlert !.

Дослідники вивчили зв’язок між старінням і РНК-зв’язуючими білками. Останні приєднуються до молекул матричної РНК (мРНК), яка несе інформацію про амінокислотні послідовності клітинних білків від ядра, де міститься ДНК, в рибосоми. РНК-зв’язуючі білки можуть заважати мРНК брати участь в процесі трансляції або, навпаки, посилювати виробництво різних білків.

Біологи провели скринінг старих клітин, щоб з’ясувати, які РНК-зв’язуючі білки змінюють свою активність з віком. Виявилося, що Pumilio2 (PUM2) збільшував свою активність в літніх мишах. Цей білок зв’язується зі специфічними сайтами впізнавання в мРНК і пригнічує процес трансляції. Вчені з’ясували, що цим способом відзначено зниження синтезу білка, званого фактором мітохондріального ділення (MFF). Високий рівень останнього також необхідний для мітофагіі – процесу руйнування дефектних мітохондрій і їх заміни на нові.

Дослідники використовували технологію CRISPR-Cas9 для придушення гена, що кодує PUM2 в клітинах литкових м’язів у гризунів. В результаті функції мітохондрій у старих тварин значно покращилися. Той же механізм є і у нематод, в клітинах яких зменшення вмісту PUM2 збільшувало тривалість життя черв’яків.