Без рубрики

Російським депутатам запропонують телефони з діамантовими кнопками за 900 тисяч рублів

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telefonc1a9b68c2Виробник телефонів і аксесуарів класу люкс Gresso оголосив про підготовку лімітованої серії телефонів Gresso Meridian спеціально для депутатів Держдуми Росії. Про це повідомляється в прес-релізі, що надійшов до редакції КуПола. Продовжувати читання Російським депутатам запропонують телефони з діамантовими кнопками за 900 тисяч рублів

Армія

Міноборони Росії замінить постових системами дистанційного спостереження

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post4228c94У 2017 році для Міноборони та інших силових структур Росії почнуться поставки комплексу «Страж», який дозволить спостерігати за місцевістю в будь-яку погоду і час доби з залученням мінімальної кількості військовослужбовців, повідомляє «КуПол». Продовжувати читання Міноборони Росії замінить постових системами дистанційного спостереження

Мода

Британські інженери запропонували сушити волосся «надзвуковим» феном

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feneb3976b1Британська компанія Dyson, що спеціалізується на виготовленні побутових електроприладів, випустила новий фен Supersonic. Про це КуПолу повідомив представник прес-служби компанії. Він уже надійшов у продаж, ціна – близько 35 тисяч рублів. Продовжувати читання Британські інженери запропонували сушити волосся «надзвуковим» феном

Новини

Директору датського музею пробачили загибель золотих рибок в блендері

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komb1358798884З організаторів виставки в данському місті Колдінг, відвідувачам якої пропонувалося пропустити золотих рибок через кухонний комбайн, зняті звинувачення в жорстокому поводженні з тваринами, повідомляє Ananova. Продовжувати читання Директору датського музею пробачили загибель золотих рибок в блендері

Новини

У Дубаї почалося будівництво найвищого в світі хмарочоса

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hmaro2619daУ Дубаї почалося зведення будівлі The Tower ( «Вежа»). Після закінчення будівництва висота вежі на 100 метрів перевищить довжину 828-метровий дубайський хмарочос “Бурдж-Халіфа», що має статус найвищого в світі споруди. Про це повідомляє Khaleej Times. Продовжувати читання У Дубаї почалося будівництво найвищого в світі хмарочоса

Новини

У Китаї почали будівництво точної копії «Титаніка»

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tytda8bКитайська компанія Seven Star Energy Investment Group оголосила про початок будівництва копії «Титаніка» в натуральну величину. Про це повідомляє телеканал Sky News. Продовжувати читання У Китаї почали будівництво точної копії «Титаніка»

Без рубрики

У мережі знайшли стару рекламу зі створенням онлайн-ігри за мотивами життя Трампа

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Користувачі мережі виявили рекламний ролик компанії Microsoft, в якому взяв участь мільярдер Дональд Трамп. Відео, зняте в 2004 році, було опубліковано на YouTube-каналі Peter Moore. Продовжувати читання У мережі знайшли стару рекламу зі створенням онлайн-ігри за мотивами життя Трампа

Суспільство

Мінкульт Чечні простежить за пияцтвом і «неналежними рухами» на весіллях

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svach03b3Міністерство культури Чечні створить спеціальні робочі групи, представники яких простежать за дотриманням національних традицій на весіллях. Про це повідомляє ТАСС . Продовжувати читання Мінкульт Чечні простежить за пияцтвом і «неналежними рухами» на весіллях

Міжнародна політика

Британський телеведучий розповів про боязнь Єлизавети II переплутати Путіна з ним

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marr800Королева Великобританії Єлизавета II відчувала труднощі з ідентифікацією президента Росії Володимира Путіна під час його державного візиту в країну у 2003 році. Як пише The Telegraph, про це розповів британський телеведучий Ендрю Марр. Продовжувати читання Британський телеведучий розповів про боязнь Єлизавети II переплутати Путіна з ним

Історія

Посол Росії в Угорщині викликаний в МЗС для пояснень з-за подій 1956 року

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pamst49acПосол Росії в Угорщині був викликаний в МЗС країни для дачі пояснень у зв’язку зі зневажливими оцінками російських державних ЗМІ подій 1956 року. Про це у вівторок, 25 жовтня, повідомляє Associated Press. Продовжувати читання Посол Росії в Угорщині викликаний в МЗС для пояснень з-за подій 1956 року

Новини, статті та огляди