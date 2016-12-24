Виробник телефонів і аксесуарів класу люкс Gresso оголосив про підготовку лімітованої серії телефонів Gresso Meridian спеціально для депутатів Держдуми Росії. Про це повідомляється в прес-релізі, що надійшов до редакції КуПола. Продовжувати читання Російським депутатам запропонують телефони з діамантовими кнопками за 900 тисяч рублів
Міноборони Росії замінить постових системами дистанційного спостереження
У 2017 році для Міноборони та інших силових структур Росії почнуться поставки комплексу «Страж», який дозволить спостерігати за місцевістю в будь-яку погоду і час доби з залученням мінімальної кількості військовослужбовців, повідомляє «КуПол». Продовжувати читання Міноборони Росії замінить постових системами дистанційного спостереження
Британські інженери запропонували сушити волосся «надзвуковим» феном
Британська компанія Dyson, що спеціалізується на виготовленні побутових електроприладів, випустила новий фен Supersonic. Про це КуПолу повідомив представник прес-служби компанії. Він уже надійшов у продаж, ціна – близько 35 тисяч рублів. Продовжувати читання Британські інженери запропонували сушити волосся «надзвуковим» феном
Директору датського музею пробачили загибель золотих рибок в блендері
З організаторів виставки в данському місті Колдінг, відвідувачам якої пропонувалося пропустити золотих рибок через кухонний комбайн, зняті звинувачення в жорстокому поводженні з тваринами, повідомляє Ananova. Продовжувати читання Директору датського музею пробачили загибель золотих рибок в блендері
У Дубаї почалося будівництво найвищого в світі хмарочоса
У Дубаї почалося зведення будівлі The Tower ( «Вежа»). Після закінчення будівництва висота вежі на 100 метрів перевищить довжину 828-метровий дубайський хмарочос “Бурдж-Халіфа», що має статус найвищого в світі споруди. Про це повідомляє Khaleej Times. Продовжувати читання У Дубаї почалося будівництво найвищого в світі хмарочоса
У Китаї почали будівництво точної копії «Титаніка»
Китайська компанія Seven Star Energy Investment Group оголосила про початок будівництва копії «Титаніка» в натуральну величину. Про це повідомляє телеканал Sky News. Продовжувати читання У Китаї почали будівництво точної копії «Титаніка»
У мережі знайшли стару рекламу зі створенням онлайн-ігри за мотивами життя Трампа
Користувачі мережі виявили рекламний ролик компанії Microsoft, в якому взяв участь мільярдер Дональд Трамп. Відео, зняте в 2004 році, було опубліковано на YouTube-каналі Peter Moore. Продовжувати читання У мережі знайшли стару рекламу зі створенням онлайн-ігри за мотивами життя Трампа
Мінкульт Чечні простежить за пияцтвом і «неналежними рухами» на весіллях
Міністерство культури Чечні створить спеціальні робочі групи, представники яких простежать за дотриманням національних традицій на весіллях. Про це повідомляє ТАСС . Продовжувати читання Мінкульт Чечні простежить за пияцтвом і «неналежними рухами» на весіллях
Британський телеведучий розповів про боязнь Єлизавети II переплутати Путіна з ним
Королева Великобританії Єлизавета II відчувала труднощі з ідентифікацією президента Росії Володимира Путіна під час його державного візиту в країну у 2003 році. Як пише The Telegraph, про це розповів британський телеведучий Ендрю Марр. Продовжувати читання Британський телеведучий розповів про боязнь Єлизавети II переплутати Путіна з ним
Посол Росії в Угорщині викликаний в МЗС для пояснень з-за подій 1956 року
Посол Росії в Угорщині був викликаний в МЗС країни для дачі пояснень у зв’язку зі зневажливими оцінками російських державних ЗМІ подій 1956 року. Про це у вівторок, 25 жовтня, повідомляє Associated Press. Продовжувати читання Посол Росії в Угорщині викликаний в МЗС для пояснень з-за подій 1956 року