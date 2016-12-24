Російським депутатам запропонують телефони з діамантовими кнопками за 900 тисяч рублів

У 2017 році для Міноборони та інших силових структур Росії почнуться поставки комплексу «Страж», який дозволить спостерігати за місцевістю в будь-яку погоду і час доби з залученням мінімальної кількості військовослужбовців, повідомляє «КуПол». Продовжувати читання Міноборони Росії замінить постових системами дистанційного спостереження →